Demon Slayer incontra i Pokémon in una serie di splendide fan-art

Quello dei Pokémon è probabilmente uno dei franchise più famoso e duraturo della storia, un'epopea fatta di videogiochi, gadget, anime e manga che per è rimasto sulla cresta dell'onda per interi decenni, conquistando sempre più persone sparse in giro per tutto il mondo.

Con gli oltre 800 mostriciattoli che abbiamo imparato a conoscere, è assai difficile non trovare almeno un Pokémon capace di conquistarci per il suo design e non di rado capita che i fan mettano in mostra interessantissimi azzardi dove queste strane creature vanno fondendosi con le opere più variegate. Ebbene, è questo il caso dell'artista Twitter @ngkyk0111, il quale ha voluto realizzare un curioso crossover tra i Pokémon e Demon Slayer, manga trasposto anche in un adattamento anime che proprio nel corso di questi ultimi mesi ha saputo far parlare assai di sé.

Andando più nello specifico, l'utente ha deciso di pubblicare tre immagini - visionabili a fondo news - rappresentanti altrettanti personaggi di Demon Slayer ma interpretati da alcuni dei Pokémon che abbiamo imparato ad amare. Al posto di Tanjiro Komado, Inosuka Hashibira e Zenitsu Agatsuma possiamo infatti trovare rispettivamente Squirtle, Mankey e Pikachu. Come potete vedere anche voi, il lavoro fatto è semplicemente splendido e riesce a fondere sapientemente la "coccolosità" dei mostriciattoli più famosi del pianeta alla fierezza propria dei samurai, un risultato che ha saputo conquistare elogi dai fan di entrambi i franchise.

