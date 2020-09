Demon Slayer incontra Sekiro: Tanjiro diventa il protagonista del gioco grazie ad un fan

L'opera nata dalla mente di Koyoharu Gotōge, Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba non è stata solo in grado di conquistare milioni di lettori in tutto il mondo, ma è diventata in poco tempo una delle serie più vendute, soprattutto grazie alla sua trasposizione animata, realizzata dallo Studio Ufotable.

Dopo l'annuncio nel mese di marzo di un progetto videoludico in sviluppo per Demon Slayer, i fan dell'opera, conclusasi con il capitolo 205, hanno cominciato ad immaginare come sarebbe rivivere le straordinarie, e terribili, avventure di Tanjiro e compagni con un controller.

Prendendo come ispirazione il fantastico mondo di Sekiro, che ha molto in comune con l'universo creato da Gotōge, l'artista conosciuto su Twitter come @HOSHIBACKYARD ha condiviso alcune immagini, che trovate nel post in calce alla notizia, che ci mostrano Tanjiro nelle spettacolari ambientazioni che hanno caratterizzato il videogioco sviluppato da FromSoftware.

Nonostante il fan abbia scelto uno stile anime per la rappresentazione dei personaggi, l'interfaccia e gli ideogrammi che appaiono sopra la testa del protagonista per reagire ad un attacco nemico, sono chiari riferimenti alla storia di Lupo. Cosa ne pensate di questo ipotetico crossover? Vorreste vedere un videogioco dedicato a Demon Slayer con questo stile? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Kanao Tsuyuri ha preso vita in un fedele cosplay, e vi lasciamo alla nostra recensione di Demon Slayer.