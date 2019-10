Demon Slayer: l'incontro tra le Lune Calanti e Muzan, com'è stato adattato nell'anime?

Purtroppo, Demon Slayer è infine terminato, seppur regalando ai numerosi fan un lieto annuncio. La serie, infatti, tornerà con un nuovo film animato, adattando una delle saghe migliori dell'opera con protagonista Rengoku. La prima stagione, in ogni caso, si è conclusa con l'incontro tra Muzan e le Lune Calanti, ma com'è stato adattato da ufotable?

Se non fosse stato per lo studio Ufotable, Demon Slayer avrebbe perso un po' di quel misterioso fascino che l'adattamento animato è riuscito a cogliere con una proposta televisiva eccellente. L'ultima puntata della prima stagione è stata caratterizzata dal rimprovero di Muzan nei riguardi delle Lune Calanti che, deluso dalla loro prestazioni, ha deciso di eliminarle, mantenendo unicamente le Lune Crescenti.

La spietata scena è stata magistralmente adattata dal team di ufotable, che ha valorizzato in una maniera perfetta l'indescrivibile pressione che i demoni hanno provato dinnanzi al cospetto di Kibutsuji. Un appassionato dell'anime, proprio per evidenziare il meraviglioso adattamento, ha unito il manga alla serie televisiva, mostrando alla community di Reddit quanto abbia influito sulla resa della scena il lavoro artistico dello studio. Il risultato, che potete ammirare in calce alla notizia, valorizza splendidamente l'immaginario di Koyoharu Gotouge, a partire dalla Fortezza Dimensionale Infinita all'ansia emanata dall'imponente figura di Muzan.

E voi, invece, avete apprezzato una delle scene finali della prima stagione di Demon Slayer? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qua sotto.