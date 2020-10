Demon Slayer: Infinity Train fa 1 miliardo in un giorno, è record per il cinema giapponese

Demon Slayer: Infinity Train ha registrato il più grande lancio nella storia del cinema giapponese, con 1,34 miliardi di yen (11 milioni di euro) incassati nel primo giorno di proiezione nelle sale. Il record si estende a qualsiasi tipo di pellicola proiettata dal 1896 ad oggi, d'animazione e non, ed era precedentemente detenuto da Matrix Reloaded.

Secondo i primi dati ufficiali, Demon Slayer: Infinity Train è attualmente distribuito in 267 cinema, per un totale di 6.170 proiezioni al giorno. In media, ogni cinema proietta il film 23 volte ogni 24 ore. Il record precedente era detenuto da Frozen 2, che nel 2019 venne proiettato 3.786 volte al giorno per una media di 14 programmazioni giornaliere per cinema.

Al momento, il miglior weekend d'apertura per un film distribuito in Giappone continua ad essere quello di Matrix: Reloaded, con 2,2 miliardi di yen incassati in due giorni. Il secondo ed il terzo posto, con poco più di 2 miliardi di yen incassati, sono occupati da Harry Potter e l'Ordine della Fenice e Harry Potter e la camera dei segreti. Demon Slayer: Infinity Train ha incassato 1,34 miliardi nel primo giorno, e secondo le proiezioni dovrebbe arrivare a quota 3 miliardi nel corso della giornata di domani. Se dovesse riuscirci, otterrebbe anche il record per film con il miglior weekend d'apertura della storia giapponese.

My Hero Academia: Heroes Rising ha incassato 283 milioni di yen nel giorno d'apertura, e circa 1,5 miliardi nel corso della sua intera permanenza nelle sale. Demon Slayer: Infinity Train ha praticamente raggiunto la stessa cifra in meno di 24 ore, e la raddoppierà entro la fine del primo weekend. Per fare un paragone con un film mainstream, Joker ha incassato in Italia 6,2 milioni di euro in quattro giorni, poco più della metà di quanto fatto dal film di Ufotable in meno di 24 ore.

Demon Slayer: Infinity Train arriverà in Italia nel 2021, stesso anno in cui dovrebbe uscire la seconda stagione della serie anime. Il film è destinato a diventare uno dei più grandi successi della storia giapponese, e secondo gli analisti potrebbe persino spodestare Your Name di Makoto Shinkai, fermo a 25 miliardi di yen incassati.