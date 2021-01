Demon Slayer: Infinity Train vicino ai 40 miliardi di yen, Gintama scivola in 2° posizione

Lo scorso 8 gennaio Gintama: The Final Movie ha debuttato in Giappone, conquistando il primo posto al box office e interrompendo la corsa di Demon Slayer: Infinity Train, primo in classifica da ben ottantaquattro giorni. Nel corso di quest'ultimo weekend, però, il film di Ufotable è tornato in testa, con guadagni ancora più impressionanti.

Demon Slayer: Infinity Train è il film più visto di sempre in Giappone, con un totale di 36,1 miliardi di yen incassati in tre mesi (circa 288 milioni di euro), dal 16 ottobre 2020 al 17 gennaio 2021. Il film ha registrato 26,44 milioni di ingressi, di cui un milione solo negli ultimi dieci giorni, e ha incassato 203 milioni di yen (circa 1,6 milioni di euro) nel corso dell'ultimo weekend.

Lo scorso 7 gennaio, Demon Slayer: Infinity Train ha superato Your Name nella classifica dei film giapponesi più visti al mondo, e attualmente sono appena cinque milioni di dollari a separare la pellicola di Ufotable dalla prima posizione, occupata da La città incantata di Studio Ghibli.

Al momento il film di Demon Slayer è disponibile solamente in Giappone, Taiwan, Thailandia, Vietnam e nella città di Hong Kong, e arriverà presto a Singapore ed in Indonesia. A febbraio è prevista l'uscita negli USA, mentre non si sa ancora nulla per quanto concerne la distribuzione in Italia. Una volta distribuito il film in occidente e in Cina, è estremamente probabile venga raggiunto il traguardo di 500 milioni di dollari.