Demon Slayer: Infinity Train arriva in Italia, è ufficiale! L'annuncio di Dynit

La prima stagione di Demon Slayer si è conclusa l'anno scorso con i classici 2-cour trasmessi in contemporanea anche in Italia su Dynit. La stagione 1 di Demon Slayer è stata ottima e ha provocato un enorme aumento di popolarità per il franchise che ora sta per proseguire con il lungometraggio Demon Slayer: Infinity Train.

Il 16 ottobre, ovvero oggi, è la data designata per l'esordio in Giappone per il lungometraggio. L'arrivo di Demon Slayer: Infinity Train ha costretto i cinema a rimuovere le restrizioni anti-Covid, tanto il pubblico che è atteso. Mentre in Giappone è ormai possibile vederlo per il pubblico, sembra che in Italia non dovremo aspettare poi così tanto.

Sulla sua pagina Facebook, Dynit aveva annunciato un annuncio per le 9:30 di stamattina e il post che potete vedere in basso ha poi svelato il tutto. Demon Slayer: Infinity Train arriverà in Italia, tuttavia Dynit per ora non ha comunicato date né se l'evento sarà disponibile al cinema o solo in streaming visto il periodo particolare che l'industria sta attraversando, o se sarà doppiato oppure sottotitolato.

Non resta che attendere altre dichiarazioni da parte dell'editore nelle prossime settimane e sperare che Demon Slayer: Infinity Train riesca ad arrivare sano e salvo nei nostri cinema.