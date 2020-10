Demon Slayer: Infinity Train batte Matrix, è il miglior lancio della storia in Giappone

Poche ore fa, il quotidiano Nikkan Sports ha ufficialmente confermato i primi dati di vendita di Demon Slayer: Infinity Train, il film sequel della serie di fama mondiale Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. La pellicola, secondo quanto riportato, avrebbe incassato circa 1,2 miliardi di yen venerdì 16 ottobre, e altri 1,8 miliardi il giorno successivo.

I primi report parlavano di 1,34 miliardi di yen ottenuti nel primo giorno, ma il quotidiano giapponese ha effettuato una rivalutazione dopo aver ascoltato alcuni insider. Gli incassi del secondo giorno restano ancora da confermare, ma anche considerando un minimo margine di errore, è ormai ufficiale che si tratta del miglior weekend d'apertura per un film nei cinema giapponesi.

Questo record riguarda qualsiasi tipo di film, d'animazione e non, ed era precedentemente detenuto da Matrix: Reloaded con 2,2 miliardi incassati in due giorni. Demon Slayer: Infinity Train siede, al momento, su un totale di 2,6/3 miliardi di yen ottenuti tra venerdì e sabato, e secondo il leaker Spytrue la pellicola avrebbe registrato introiti pari ad un miliardo di yen nel corso della giornata odierna.

Per quanto riguarda gli incassi domestici, il primo film tratto dall'opera di Koyoharu Gotouge dovrebbe quindi aver già superato My Hero Academia: Heroes Rising (1,5 miliardi in un mese) Dragon Ball Super Broly (4 miliardi di yen in 24 giorni) e quasi raggiunto ONE PIECE: Stampede (5,5 miliardi in due mesi). Il vero obiettivo resta comunque Your Name, fermo a 25 miliardi di yen incassati in patria.

I dati dovrebbero essere confermati ufficialmente nel corso della settimana, ma il margine d'errore resta minimo. Vi ricordiamo che secondo alcuni rumors, la seconda stagione di Demon Slayer è già in fase di produzione.