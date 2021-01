Demon Slayer: Infinity Train, quali capitoli del manga dovete leggere per mettervi in pari

Dynit è riuscita ad entrare in possesso dei diritti di Demon Slayer: Infinty Train che dunque approderà anche in Italia prossimamente. Per ovvi motivi, dunque, diventa fondamentale capire se il film sia canonico o meno e, eventualmente, conoscere quali capitoli saranno adattati da Studio Ufotable.

Dall'alto del suo trono, Demon Slayer: Infinity Train ha recentemente superato La Città Incantata di Hayao Miyazaki al box office, diventando di fatto il film di animazione con più incassi al mondo, nonché Your Name in termini di visualizzazioni. La pellicola, infatti, è attualmente il secondo film anime più visto in assoluto in tutto il mondo e i suoi numeri continuano a crescere giorno dopo giorno.

Ad ogni modo, la prima stagione di Demon Slayer ha coperto per l'esattezza ben 54 capitoli, con una media di 2 capitoli adattati a puntata. Il film, invece, sarà ovviamente canonico in quanto fungerà da sequel alla serie televisiva e, pertanto, è doveroso recuperarlo per non lasciarsi sfuggire porzioni fondamentali della storia in prossimità della tanto vociferata stagione 2. La Saga del Treno Fantasma, adattata nel film in questione, coprirà dunque i capitoli che vanno dal 53 al 66. Di fatto, dunque, per recuperare interamente il manga all'anime restano ancora 139 capitoli da adattare, materiale sufficiente per almeno 50 episodi.

E voi, invece, state aspettando con trepidazione il debutto del film? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.