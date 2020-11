Demon Slayer: Infinity Train celebra un mese nei cinema, tutti i numeri del quinto weekend

Dopo aver registrato incassi stratosferici per quattro settimane di fila, Demon Slayer: Infinity Train ha riscontrato la prima, importante flessione nel corso del quinto weekend, aggiungendo al totale "solo" 3 miliardi di yen, per 23,35 miliardi yen (188,5 milioni di euro) ottenuti ad un mese esatto dal lancio nei cinema giapponesi.

Secondo quanto riportato da Ufotable, sono stati venduti 17.505.285 biglietti in 31 giorni, poco meno di quelli totali di Your Name, Frozen e Titanic. La pellicola supererà tutti e tre i film nell'arco delle prossime due settimane, e potenzialmente potrebbe diventare il film con gli incassi più alti nella storia del cinema giapponese prima della fine dell'anno. Al momento, 7,4 miliardi di yen lo separano dalla vetta, occupata da La città incantata di Studio Ghibli.

Nel corso della quinta settimana, Demon Slayer: Infinity Train ha incassato circa 2,9 miliardi di yen, una cifra decisamente inferiore a quella del weekend precedente, ma comunque estremamente solida. Il film al momento è disponibile anche in Taiwan, dove ha superato gli incassi totali di Tenet. In Giappone la flessione è decisamente importante, con un calo del 38,2% dalla quarta settimana, ma a questo punto il record sembra essere praticamente in cassaforte.

Demon Slayer: Infinity Train arriverà in Cina, Europa (Italia compresa), Nord e Sud America nel corso del 2021. Ufotable sembra avere grandi aspettative per i cinema occidentali, dunque sarà interessante scoprire a quanto ammonterà l'incasso totale di quello che si prospetta essere il film anime più visto di sempre.