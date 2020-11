Demon Slayer: Infinity Train, la copertina di Animage è dedicata al lungometraggio

Mentre in Giappone si festeggia il continuo successo ottenuto da Demon Slayer: Infinity Train, i fan italiani dell'opera di Koyoharu Gotoge sono in attesa di scoprire quando potranno vedere il lungometraggio animato. Nel frattempo vi segnaliamo una nuova copertina dedicata a Kyojuro Rengoku.

Trovate l'immagine pubblicata nel tweet di @MangaMogura, nel suo messaggio è presente la copertina della rivista giapponese intitolata "Animage", in cui è raffigurato il Pilastro del Fuoco Kyojuro Rengoku, uno dei protagonisti del film dedicato a Demon Slayer e che è stato doppiato da Satoshi Hino. L'ultima fatica di Ufotable ha riscosso un notevole successo in Giappone, dove è stato possibile trasmetterlo nei cinema, diventando in poco tempo uno degli spettacoli più visti in assoluto, stabilendo un nuovo record di incassi.

Come dicevamo, Demon Slayer: Infinity Train sarà distribuito in Italia da Dynit, anche se ancora non è stata rivelata la data di uscita e il modo in cui sarà possibile vederlo, considerando anche la chiusura di tutti i cinema a causa della pandemia di Coronavirus. Se invece non avete mai visto l'anime tratto dal manga omonimo di Koyoharu Gotoge vi segnaliamo che la prima stagione è disponibile su VVVVID, infine chiudiamo la notizia con l'ultimo trailer di Demon Slayer: Infinity Train condiviso dall'account Twitter ufficiale della serie.