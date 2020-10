Demon Slayer: Infinity Train, ecco i dati ufficiali: 4,62 miliardi di yen in tre giorni

Finalmente ci siamo. Pochi istanti fa, in Giappone, sono stati svelati i numeri ufficiali riguardanti gli incassi di Demon Slayer: Infinity Train, dopo tre giorni di permanenza nelle sale. La proiezione di 4 miliardi di yen effettuata dagli analisti si è rivelata incorretta, visto che in realtà, il film, ne ha quasi ottenuti cinque.

Famitsu e lo storico quotidiano giapponese The Mainichi Shimbun hanno pubblicato i numeri ufficiali poche ore fa, riportando che Demon Slayer: Infinity Train ha venduto 3.424.930 biglietti e incassato un totale di 4.623.117.450 yen (poco più di 37 milioni di euro) dalla mattina di venerdì 16 alla mezzanotte di domenica 18 ottobre 2020. Il film ha venduto 910.507 biglietti e registrato profitti per 1.268.724.700 yen (circa 10 milioni di euro) nel primo giorno, registrando il miglior debutto della storia per un film proiettato in Giappone.

Per quanto riguarda il secondo e il terzo giorno, le cifre parlano di 1.270.234 biglietti venduti e 1.701.723.350 yen (13,7 milioni di euro) incassati nella giornata di sabato, e di 1.239.752 accessi e 1.652.669.400 yen (13,3 milioni di euro) ottenuti in quella di domenica. Il film ha battuto qualsiasi record: miglior giorno d'apertura, miglior incasso giornaliero, miglior weekend d'apertura, maggior numero di proiezioni, miglior weekend per un film d'animazione e via dicendo.

Your Name, il capolavoro di Makoto Shinkai, incassò 1.277.960.000 yen (poco meno di 10 milioni di euro) nei primi tre giorni, mentre Weathering With You fece un po' meglio, con 1.643.809.400 yen (circa 13 milioni di euro) nello stesso lasso di tempo. Demon Slayer: Infinity Train ha incassato quasi il triplo, ed ha già battuto l'incasso totale di buona parte dei film anime degli ultimi anni, tra cui Dragon Ball Super Broly, My Hero Academia: Heroes Rising, Violet Evergarden e molti altri ancora.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, poi, non perdete l'occasione per sentire la nuova traccia di Demon Slayer: Infinity Train, "Homura", cantata in live dalla star giapponese LiSA.