Demon Slayer: Infinity Train detronizza La città incantata, i fan festeggiano sui social

Con 32,48 miliardi di yen incassati in poco più di due mesi, Demon Slayer: Infinity Train è diventato ufficialmente il film più visto nella storia del cinema giapponese, superando La città incantata di Studio Ghibli e infrangendo almeno un'altra decina di record, tra cui miglior lancio, miglior weekend, maggior numero di proiezioni e molti altri ancora.

Il record non è sorprendente solo per via della cifra, pari a circa 256 milioni di euro nel solo territorio giapponese, ma soprattutto perché la pellicola di Ufotable è riuscita a superare in meno di ottanta giorni gli incassi registrati in diciannove anni dal capolavoro Ghibli. Considerando che il film con protagonisti Tanjiro, Rengoku e compagni rimarrà nelle sale almeno per altri tre mesi, e che vanterà di proiezioni 4D, IMAX e diversi rescreening prima e dopo il debutto della seconda stagione, allora è praticamente certo che l'ammontare crescerà ancora di diversi miliardi di yen.

Per fare un esempio concreto, in Italia il film più redditizio di sempre è Avatar di James Cameron, che nel 2009 arrivò ad incassare 65,5 milioni di euro, seguito a ruota da Quo Vado? di Gennaro Nunziante e Checco Zalone. Il Giappone conta il doppio degli abitanti italiani, e Demon Slayer: Infinity Train ha incassato più del quadruplo della cifra sopracitata. In prospettiva, quindi, se anche Avatar o Quo Vado? avessero incassato il doppio di quanto hanno fatto, non sarebbero comunque vicini a quanto fatto in soli due mesi dalla pellicola di Ufotable in Giappone.

I fan, ovviamente, hanno festeggiato il traguardo sui social. In calce potete dare un'occhiata ad alcune delle reazioni più divertenti, ma noi ci teniamo a sentire la vostra. Cosa ne pensate di questo incredibile successo? Andrete a vedere Demon Slayer: Infinity Train quando uscirà in Italia? Fatecelo sapere nella sezione commenti!