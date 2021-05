Demon Slayer Infinity Train: emersi nuovi dettagli sulle Tecniche della Respirazione

La pellicola Demon Slayer: Infinity Train ha raggiunto finalmente anche i cinema occidentali, riscuotendo grande successo tra gli appassionati della storia di Nezuko e Tanjiro, il quale ha appreso un'importante, e dura, lezione di vita da parte di uno dei personaggi fondamentali del film, ovvero Rengoku, l'Hashira della Fiamma.

Tanjiro durante la prima stagione dell'anime si è mostrato un abile e promettente combattente, soprattutto per la rapidità con cui ha appreso la tecnica della Respirazione dell'Acqua, tuttavia gli insegnamenti seguiti e i continui allenamenti fatti non sono stati sufficienti a salvare il Pilastro Rengoku, perito in seguito al violento e spettacolare scontro con Akaza, membro delle Dodici Lune Demoniache.

Le tecniche della Respirazione rappresentano da sempre un'arma formidabile nelle mani degli ammazzademoni, almeno nell'universo narrativo creato da Koyoharu Gotoge, e lo stesso Rengoku ha rivelato al protagonista alcuni segreti e stratagemmi con cui trarre maggiore vantaggio da esse durante i combattimenti. Infatti l'Hashira spiega a Tanjiro come utilizzare la Respirazione per sigillare delle ferite, persino quelle potenzialmente mortali.

Sfortunatamente però, l'inesperienza del protagonista, e la sua relativa padronanza della tecnica, non gli permetteranno di salvare il suo amico, gravemente ferito da Akaza. Un evento terribilmente significativo, che rende evidente quanta strada ancora debba percorrere Tanjiro prima di raggiungere una grande padronanza delle sue tecniche.

Ricordiamo che sul Playstation Store è stato leakkato in anticipo il film Infinity Train, e vi lasciamo all'omaggio di Megan Thee Stallion all'opera di Gotoge.