Demon Slayer: Infinity Train, fiamme e lacrime nel nuovo, emozionante trailer del film

Ufotable ha appena pubblicato un nuovo trailer per Demon Slayer: Infinity Train, in vista della conclusione del secondo weekend di proiezione nelle sale giapponesi. A differenza dei primi teaser, l'ultimo video svela la presenza di alcuni importanti personaggi e mostra alcune emozionanti scene di combattimento con protagonisti Tanjiro e Rengoku.

In calce potete dare un'occhiata al trailer pubblicato da Ufotable, in cui viene mostrato per la prima volta il temibile Akaza, Terza Luna Crescente al servizio di Kibutsuji Muzan. La clip mostra il combattimento tra il demone e Rengoku, con la splendido brano di LiSA "Homura" in sottofondo. I due, tra l'altro, sono anche i protagonisti del terzo poster ufficiale.

Lo studio di animazione ha anche rivelato al grande pubblico che Akaza è interpretato dal talentuoso Akira Ashida, ancora fresco dell'ottimo lavoro svolto con Sword Art Online: Alicization. Tra gli altri, Rikiya Koyama interpreta il padre di Rengoku, Junya Enoki il fratello minore e Megumi Toyaguchi la madre.

Demon Slayer: Infinity Train ha incassato 4,62 miliardi di yen nel suo primo weekend, e molto probabilmente avrà raddoppiato la cifra prima della mezzanotte della giornata odierna. I dati definitivi arriveranno tra lunedì 26 e martedì 27, ma le previsioni parlano di una cifra compresa tra gli 8 e i 10 miliardi totali (circa 70/80 milioni di euro).

Noi, intanto, ne approfittiamo per ricordarvi che il film di Demon Slayer arriverà anche in Italia nel 2021, per cortesia di Dynit.