Demon Slayer: Infinity Train è il film più visto del 2020 a livello mondiale

Sono passati ormai un paio d'anni da quando l'anime di Demon Slayer iniziò a diventare un successo. L'opera di Ufotable si è sentita nel corso del tempo, facendo schizzare in alto le vendite del manga e portando molto hype tra il pubblico in vista dell'uscita del film Demon Slayer Movie: Infinity Train.

Hype che ha avuto effetto dato che in Giappone Demon Slayer: Infinity Train è diventato il film più redditizio di sempre, battendo La Città Incantata di Miyazaki e confermandosi anche a distanza di settimane battendo nelle classifiche settimanali il film di Evangelion. Poi è toccato agli altri mercati che hanno gonfiato ulteriormente gli incassi del progetto, e in particolare una nuova spinta verso l'alto si è sentita grazie al mercato USA dove ha affrontato Mortal Kombat.

Con questa crescita costante anche a livello mondiale, nonostante debba ancora uscire in mercati come quello italiano, Demon Slayer: Infinity Train è diventato il film del 2020 con l'incasso maggiore a livello mondiale. Certo, non ha dovuto affrontare blockbuster da miliardi di dollari come di consueto vista la pandemia da Covid-19, ma rimane comunque un risultato straordinario per un progetto animato.

I numeri di Demon Slayer: Infinity Train per il momento si aggirano intorno ai 474 milioni di dollari ottenuti, numeri che cresceranno ulteriormente nei prossimi mesi.