Demon Slayer: Infinity Train, fiumi di ricordi nel nuovo, entusiasmante trailer del film

Pochi istanti fa, Ufotable ha pubblicato un nuovissimo trailer di Demon Slayer: Infinity Train, il blockbuster d'animazione in arrivo in occidente - Italia compresa - nel corso del 2021. Il teaser mostra delle meravigliose sequenze d'azione con lo splendido brano Kamado Tanjiro no Uta di Go Shiina in sottofondo, rivisitato per l'occasione.

Vi anticipiamo che, così come il trailer dello scorso ottobre, anche questo video svela la presenza di alcuni importanti personaggi non ancora mostrati nell'anime, che ricopriranno un ruolo centrale nella pellicola. Nel caso in cui non voleste rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di tornare più avanti.

In calce potete dare un'occhiata al teaser in questione, in cui è possibile vedere il protagonista Tanjiro immerso in un fiume di ricordi, mentre rivive gli attimi vissuti insieme agli altri componenti della sua famiglia. Successivamente vengono mostrati alcuni spezzoni delle battaglie tra gli ammazzademoni ed Enmu, prima Luna Calante al servizio di Muzan, e tra il Pilastro della fiamma Rengoku e il demone Akaza, terza Luna Crescente.

Demon Slayer: Infinity Train è ormai ad un passo dal diventare il film giapponese più visto della storia, record che presumibilmente conquisterà entro la fine della prossima settimana. Dynit ha confermato che la pellicola arriverà nelle sale italiane il prossimo anno.