Demon Slayer: Infinity Train, in Giappone sono stati venduti 10 milioni di biglietti

Continua il successo di Demon Slayer: Infinity Train: il lungometraggio ambientato nel mondo nato dalla mente di Koyoharu Gotoge ha raggiunto la cifra di 10 milioni di biglietti venduti nei cinema giapponesi.

Ad annunciarlo è stato il cast del film, in particolare Natsuki Hanae, Satoshi Hino e Akira Ishida, voci rispettivamente di Tanjiro, Kyojuro Rengoku e Akaza, durante un evento che si è tenuto in un cinema nella capitale giapponese. Demon Slayer: Infinity Train ha fatto il suo debutto lo scorso 16 ottobre, diventando subito una delle opere più viste dai fan degli anime, interessati a scoprire come continua la storia di Tanjiro dopo gli avvenimenti della prima stagione, prodotta da Ufotable e che ha riscosso un notevole successo, diventando in breve tempo uno dei manga più venduti al mondo.

Il successo del film era quindi assicurato, anche se nessuno si sarebbe aspettato la vendita di 10 milioni di biglietti dopo due settimane dal suo debutto, portando molti a pensare che Demon Slayer: Infinity Train potrebbe diventare il film giapponese più redditizio. Nei giorni scorsi Dynit ha annunciato di aver acquistato i diritti del lungometraggio, anche se ancora non sappiamo la data di uscita e se sarà possibile vederlo in streaming oppure se bisognerà aspettare la riapertura delle sale cinematografiche.