Demon Slayer: Infinity Train infrange altri record, è il film in IMAX numero 1 in Giappone

Non sono rimasti molti altri record da infrangere per Demon Slayer: Infinity Train, che nelle ultime 24 ore è diventato il film in IMAX più redditizio di sempre in Giappone e il film animato più visto in Taiwan, unico altro Paese in cui ha debuttato. Andiamo a scoprire i dettagli.

Per quanto riguarda la versione IMAX, Demon Slayer: Infinity Train ha incassato 1,5 miliardi di yen in un mese (circa 12 milioni di euro), abbastanza per battere Bohemian Rhapsody, precedente detentore del record con 1,3 miliardi di yen (10,9 milioni di euro) ottenuti in 135 giorni. La pellicola è attualmente trasmessa in IMAX in 38 sale, le stesse occupate dal film del 2018 con Rami Malek.

In Taiwan, Demon Slayer: Infinity Train ha incassato 360 milioni di dollari taiwanesi (circa 11 milioni di euro) dopo due settimane, superando Frozen 2 (NT 343 milioni) e Tenet (NT 349 milioni), e diventando il film animato più redditizio della storia. Per il momento, dopo appena un mese di permanenza nelle sale, il film di Ufotable è il settimo più visto del 2020, sopra Birds of Prey di Warner Bros. e Onward di Disney/Pixar.

Difficilmente il lungometraggio continuerà a registrare numeri simili ancora per molto, visto che già nell'ultima settimana hanno iniziato a verificarsi le prime flessioni. In tutti i casi, è estremamente probabile che la pellicola batta La citta incantata di Studio Ghibli, diventando il film giapponese più visto di sempre.