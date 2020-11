Demon Slayer: Infinity Train infrange record anche in Taiwan, quanto incasserà in Italia?

Demon Slayer: Infinity Train ha incassato 270 milioni di dollari taiwanesi (circa 8 milioni di euro) dopo dieci giorni di proiezione nello Stato insulare della Cina dell'Est, registrando così il miglior debutto per un film d'animazione e battendo Frozen 2. I nuovi dati, inoltre, rendono Demon Slayer: Infinity Train il 7° film più visto del 2020.

Demon Slayer: Infinity Train ha quindi incassato, a lunedì 9 novembre 2020, 20,4 miliardi di yen in Giappone e l'equivalente di 1 miliardo di yen in Taiwan, per un totale di 21,4 miliardi di yen (173 milioni di euro) in 28 giorni. In Taiwan, tuttavia, il film è nelle sale da appena 10 giorni, e di conseguenza la cifra potrebbe crescere ulteriormente.

Sempre parlando di incassi, Ufotable si aspetta grandi numeri principalmente da tre mercati: cinese, nordamericano e sudamericano, storicamente più proficui di quello europeo. In Europa, in particolare, i Paesi che generalmente registrano incassi più alti sono Francia e Germania, con Spagna e Italia poco sotto.

Per quanto riguarda la penisola, negli ultimi due anni anime del calibro di Dragon Ball Super: Broly e ONE PIECE: Stampede hanno incassato rispettivamente 2.300.000 euro (secondo in Europa dopo la Francia) e 500.000 euro, mentre film leggermente meno popolari come My Hero Academia: Two Heroes e Weathering With You si sono fermati rispettivamente a 320.000 e 495.000 euro.

Per il momento è ancora difficile fare previsioni, ma considerando la popolarità di Demon Slayer è possibile il film riesca ad avvicinarsi (o persino a superare) gli incassi di Dragon Ball Super: Broly, Covid permettendo. Le aspettative, dunque, rimangono decisamente alte.

Per il momento è ancora difficile fare previsioni, ma considerando la popolarità di Demon Slayer è possibile il film riesca ad avvicinarsi (o persino a superare) gli incassi di Dragon Ball Super: Broly, Covid permettendo. Le aspettative, dunque, rimangono decisamente alte.