Demon Slayer: Infinity Train, LiSA si emoziona cantando in live il nuovo brano "Homura"

Per celebrare l'uscita del film Demon Slayer: Infinity Train, il celebre canale YouTube THE FIRST TAKE ha invitato nuovamente la cantante giapponese LiSA, chiedendole di cantare in live la traccia composta appositamente per il film. Dopo una performance da brividi, la cantante si è emozionata ed ha persino versato qualche lacrima.

LiSA era già stata ospite a THE FIRST TAKE nel 2019, cantando l'opening di Demon Slayer in un video che al momento conta quasi 80 milioni di visualizzazioni. Gurenge, la traccia in questione, è l'unica composta da un'artista femminile ad essere riuscita a superare il milione nelle vendite digitali Oricon e conta, al momento, circa 100 milioni di riproduzioni su Spotify.

Nel video visibile in cima alla news invece, LiSA ha cantato in un solo take Homura, il brano composto appositamente per Demon Slayer: Infinity Train e dedicato al personaggio di Rengoku. La clip ha superato i quattro milioni di visualizzazioni in 24 ore ed è destinata ad esplodere dopo l'uscita del film in occidente.

Ufotable e LiSA hanno quindi rinnovato la propria collaborazione dopo il successo della prima stagione di Demon Slayer, e probabilmente lo rifaranno in occasione dell'uscita della Stagione 2. Vi ricordiamo che il film ha recentemente battuto il record per il miglior weekend d'apertura nei cinema giapponesi con circa 4 miliardi di yen incassati (30 milioni di euro) in due giorni, e il lancio in occidente previsto per il 2021 potrebbe persino permettergli di infrangere il muro dei 100 milioni di euro.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questa performance? Fatecelo sapere con un commento!