Demon Slayer: Infinity Train, LiSA festeggia: cifre da record per il singolo 'Homura'

Oricon ha recentemente riportato che il nuovo singolo di LiSA "Homura", incluso nell'album LEO-NiNE nonché parte della colonna sonora di Demon Slayer: Infinity Train, ha conquistato il primo posto nelle classifiche settimanali giapponesi per tre weekend di fila, eguagliando il record ottenuto da Dangan Fighter di SMAP nel 2007/2008.

Con 32.000 copie fisiche e circa 110.000 copie digitali vendute in sole due settimane, il singolo è già stato certificato disco d'oro dalla Recording Industry Association of Japan (RIAJ), e si preannuncia come uno dei maggiori successi della cantante. Per il momento sembra comunque impossibile raggiungere "Gurenge", triplo disco di platino e primo brano realizzato da un'artista femminile giapponese a superare un milione di vendite digitali Oricon.

Per quanto concerne le riproduzioni streaming, Homura sembrerebbe essere in procinto di ottenere le prime certificazioni, con più di 9 milioni di ascolti su Spotify e circa 40 milioni di visualizzazioni su YouTube. I numeri sono destinati a raddoppiare, se non triplicare, dopo l'uscita del film in occidente e in Cina.

E voi cosa ne pensate? Avete già ascoltato Homura? Fateci sapere la vostra opinione sul pezzo lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, poi, non perdetevi l'esibizione live piano e voce della cantante, anche disponibile sul canale YouTube di The First Take.