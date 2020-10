Demon Slayer: Infinity Train, Makoto Shinkai sul successo del film: 'Sono senza parole!'

Negli ultimi giorni si è parlato spesso dell'inaspettato successo di Demon Slayer: infinity Train, il film di Ufotable incentrato sulle avventure del giovane Tanjiro. Secondo molti analisti la pellicola potrebbe persino infrangere l'incredibile record di Your Name, e a questo proposito è intervenuto niente meno che il suo autore, Makoto Shinkai.

L'autore di Your Name e Weathering With You si è sempre espresso in maniera estremamente positiva nei confronti dell'opera di Koyoharu Gotouge, e anche in questo caso ha colto l'occasione per celebrare il lancio del film: "Wow! Non posso crederci, un lancio del genere nei cinema giapponesi? Il film di Demon Slayer ha incassato 4,62 miliardi di yen in tre giorni, che risultato incredibile!".

Nessuna rivalità dunque tra Makoto Shinkai e Koyoharu Gotouge, che già ad inizio anno avevano celebrato la vittoria al Tokyo Anime Film Festival 2020 spartendosi la maggior parte dei primi premi. Demon Slayer ha già conquistato il piccolo schermo diventando velocemente una delle serie anime più viste al mondo, mentre le pellicole di Makoto Shinkai continuano a registrare incassi da record. Il pubblico giapponese sarà sicuramente felice di poter festeggiare i successi di due creatori di così grande talento.

Vi ricordiamo che Demon Slayer: Infinity Train si approccia al secondo weekend nei cinema giapponesi, con previsioni tra gli 8 e i 10 miliardi di yen incassati alla mezzanotte di domenica 25 ottobre. La pellicola arriverà anche in Italia nel 2021 per cortesia di Dynit.