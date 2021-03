Demon Slayer: Infinity Train: presentata la magnifica cover dell'edizione Blu-ray

Il film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Train ha riscosso un enorme successo in Giappone, e nonostante non ci siano ancora delle date precise del suo debutto in Europa e Nord America, è stata annunciata una speciale edizione home video in arrivo il prossimo 16 giugno con sottotitoli in inglese, e una confezione con un'immagine inedita.

Infinity Train è riuscito a sbaragliare ogni record registrato in precedenza dai film d'animazione giapponesi in pochissimo tempo, superando, per quanto riguarda gli incassi, pellicole come il recente Your Name di Makoto Shinkai, e il capolavoro dello Studio Ghibli, La Città Incantata.

Era quindi inevitabile che l'edizione DVD e Blu-ray dell'avventura di Tanjiro, Rengoku e degli altri Ammazzademoni sul Treno dell'Infinito ottenesse una versione limitata e un box da collezione, contenete la magnifica illustrazione che ritrae proprio il protagonista al fianco dell'Hashira del Fuoco inedita che potete vedere nel post in calce, disegnata dal character design Akira Matsushima, il quale ha contribuito n passato anche alla realizzazione dell'OAV di Kenshin Samurai Vagabondo e alla trasposizione animata di Groove Adventure Rave di Hiro Mashima.

Il travolgente successo di Infinity Train continua a crescere anche nella Corea del Sud e in Australia, ed emergono le prime preoccupazioni legate alla pirateria, legate proprio all'uscita dell'edizione home video.