Demon Slayer Infinity Train: ecco le prime commoventi reazioni dei fan

È difficile trovare al giorno d'oggi una serie in grado di affermarsi in maniera così rapida, e determinante, nel panorama degli anime e dei manga, come l'opera di Koyoharu Gotogue Demon Slayer, pubblicata per la prima volta nel febbraio 2016, e che ha di recente raggiunto anche le sale cinematografiche con il primo film ufficiale Infinity Train.

Anche il debutto sul grande schermo delle avventure di Tanjiro e compagni sta segnando cifre da record, avendo registrato in soli tre giorni ben 4,62 miliardi di yen in Giappone, e nell'attesa che venga confermata una data d'uscita anche per l'Europa e il resto del mondo, possiamo intanto dare un'occhiata alle recensioni e le impressioni condivise sui social da chi ha già visto la pellicola.

"È stato fantastico, dall'inizio alla fine. La resa visiva, le azioni dei personaggi, e l'inaspettata emozione nella parte finale sono state incredibili." Questa è la prima reazione di un fan, riportata nel post di @YourAnimeGuy che potete trovare in fondo alla pagina, mentre altri hanno preferito sottolineare quanto la pellicola sia stata commovente e toccante, soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Rengoku.

Un altro spettatore, che ha accompagnato il figlio in sala, ha poi commentato: "Abbiamo riso e pianto durante la visione del film. Era la mattina di un giorno lavorativo, e sono rimasto sorpreso nel vedere la sala con così tante persone. Mio figlio di 6 anni non riusciva a smettere di parlare dopo la fine. Voglio vedere di nuovo questo film." Infine troviamo anche appassionati che hanno mantenuto un atteggiamento più freddo, dicendo che sarebbe stato meglio inserire la storia di Infinity Train all'interno dell'anime, per migliorare alcune scene e parti reputate incomplete.

Ricordiamo che la cantante LiSA si è emozionata cantando il brano Homura, e vi lasciamo al messaggio dell'autore per il sostegno ricevuto dai fan.