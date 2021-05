Demon Slayer: Infinity Train, qual è lo stato dei personaggi nel cliffhanger finale?

Dopo la prima serie di Demon Slayer trasmessa nel 2019, Ufotable ha fatto proseguire la storia con un lungometraggio. Questo è arrivato da pochi giorni nel mercato USA battendo Mortal Kombat e dimostrando di essere uno schiacciasassi anche fuori dalla madrepatria.

Essendo un film basato sugli eventi del manga, è canonico e sarà fondamentale per capire gli eventi della seconda stagione di Demon Slayer. Il film si è concentrato, come conferma anche il nome, sulla battaglia sul treno. Tanjiro, Inosuke, Nezuko e Zenitsu hanno incontrato l'Hashira della fiamma, Rengoku, e sono stati costretti ad affrontare non una ma ben due Kizuki.

Ma chi sopravvive alla fine del film Demon Slayer Movie: Infinity Train? Sia i protagonisti che gli antagonisti possono contare un morto per parte, anche se con un peso differente. Tanjiro e Inosuke, dopo innumerevoli sforzi, riescono a uccidere Enmu, colui che controllava il treno. Invece dal lato dei protagonisti a perire è Rengoku Kyojuro, l'Hashira della Fiamma, che è stato costretto ad affrontare la terza Kizuki Akaza, arrivata sul luogo all'improvviso.

Il cliffhanger e lo scontro susseguente hanno portato a una battaglia micidiale tra le due potenze, dove però il possessore del respiro della fiamma è perito. Alla fine non è bastato l'intervento di Tanjiro per uccidere Akaza, che è riuscito a fuggire nonostante i danni subiti, e che sicuramente tornerà in futuro. Per la trama completa del film, non perdetevi il nostro riassunto completo di Demon Slayer Movie: Infinity Train.