Demon Slayer: Infinity Train da record dopo tre settimane nelle sale, tutti i numeri

Il lunedì è ormai da tre settimane esatte il "giorno dopo la tempesta", per lo meno per gli appassionati di cinema e per gli analisti giapponesi. Oggi, infatti, sono arrivati i dati inerenti al terzo weekend nelle sale di Demon Slayer: Infinity Train, e stranamente dopo ben diciotto giorno di proiezioni non sono stati registrati cali degni di nota.

Innanzitutto, i numeri ufficiali parlano di 4,62 miliardi di yen (38 milioni di euro) incassati nel primo weekend, 6,1 miliardi di yen (50 milioni di euro) incassati nel corso della seconda settimana - ovvero dal 19 al 25 ottobre - di cui circa la metà ottenuti tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, e infine di altri 5 miliardi di yen (41 milioni di euro) incassati nel corso della terza settimana, l'ultima. Con un totale di 15,7 miliardi di yen (circa 130 milioni di euro) di incasso ottenuti in appena diciotto giorni, Demon Slayer: Infinity Train è già entrato nella Top 10 dei film più visti in Giappone, superando Avatar, Ponyo e Weathering With You.

Il primo posto della classifica è attualmente occupato da La città incantata di Studio Ghibli, forte di ben 30 miliardi incassati in patria, mentre chiudono la Top 3 Titanic e Frozen. Secondo gli analisti, Demon Slayer potrebbe raggiungere la cima della classifica prima di Natale, e diventare quindi il film più visto di tutti i tempi in Giappone. Nel 2021, con la distribuzione in occidente e in Cina, la pellicola potrebbe anche superare Your Name e diventare il film anime con i maggiori incassi della storia.

E voi cosa ne pensate? Demon Slayer: Infinity Train riuscirà a registrare un nuovo record?