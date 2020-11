Demon Slayer: Infinity Train è il settimo film più visto del 2020, potrebbe battere Tenet

Deadline e Box Office Mojo hanno recentemente riportato i risultati di tutti i maggiori blockbuster del 2020, stilando una lista dei maggiori successi dell'anno ed elogiando Demon Slayer: Infinity Train, forte di ben 20,4 miliardi di yen (194 milioni di dollari/166 milioni di euro) incassati dopo 24 giorni di permanenza nei soli cinema giapponesi.

Secondo quanto riportato dalle due testate, Demon Slayer: Infinity Train è ora ufficialmente il settimo film più visto del 2020, sopra Birds of Prey di Warner Bros. e Onward di Disney Pixar. Tutti gli altri film in Top 10, tuttavia, sono stati proiettati in più Paesi, a differenza della pellicola di Ufotable che per il momento è disponibile esclusivamente in Giappone e in Taiwan. Di seguito la Top 10.

Top 10 film con il maggiore incasso del 2020

The Eight Hundred - $460.923.228 Bad Boys for Life - $426.505.244 Tenet - $350.800.000 Sonic the Hedgehog - $308.439.407 Dolittle - $245.229.574 Legend of Deification - $240.577.111 Birds of Prey - $201.858.461 Demon Slayer: Infinity Train - $194.105.938 Onward - $141.494.520 L'uomo invisibile - $130.560.179

Demon Slayer: Infinity Train risulta momentaneamente all'ottavo posto in classifica, visto che i dati di Box Office Mojo non sono ancora stati aggiornati con gli incassi ufficiali ottenuti in Taiwan, dove il film è disponibile dal 31 ottobre 2020. Deadline ha già confermato che una volta aggiunti gli introiti dei cinema in questione, il totale supererà abbondantemente quello di Birds of Prey. Importante poi aggiungere che Legend of Defication e Demon Slayer: Infinity Train hanno debuttato nei cinema rispettivamente l'1 e il 16 ottobre, a circa tre mesi dalla conclusione dell'anno.

Il film di Demon Slayer arriverà in Italia nel 2021, e secondo le prime previsioni, dovrebbe riuscire ad avvicinarsi al mezzo miliardo di dollari, superando persino l'ultima fatica di Christopher Nolan. In Giappone la pellicola è attualmente la quinta più vista in assoluto con ben 15 milioni di biglietti venduti, e dovrebbe riuscire a conquistare il primo posto entro la fine dell'anno.