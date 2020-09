Demon Slayer: Infinity Train, la squadra è al completo nel meraviglioso poster ufficiale

Manca poco più di un mese all'uscita del film di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nelle sale giapponesi ed oggi, 13 settembre, Ufotable ha deciso di pubblicare un nuovo promotional poster dedicato ai 5 protagonisti. L'illustrazione vede infatti Tanjiro, Inosuke, Nezuko, Zenitsu e Rengoku uniti nello scontro con Enmu, l'ultima Luna Demoniaca Calante.

Demon Slayer: Infinity Train debutterà il 16 ottobre 2020 in Giappone, e nella prima metà del 2021 negli Stati Uniti e in diversi Paesi europei. Al momento non ci sono conferme per quanto riguarda una possibile distribuzione nelle sale italiane, ma, considerando il successo dell'anime, è estremamente probabile che il film arrivi nello stesso periodo.

Per quanto riguarda la trama, l'arco narrativo del Treno dell'Infinito è raccontato nei capitoli dal 53 al 69 del manga (17 in totale), e aprirà le porte agli avvenimenti della seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, presumibilmente in arrivo nella seconda metà del 2021. L'opera di Koyoharu Gotouge si è recentemente conclusa con la pubblicazione del capitolo 205, dunque lo studio di animazione dovrebbe avere materiale a sufficienza per produrre almeno altre due stagioni da due cour.

E voi cosa ne pensate? Andrete a vedere questo film al cinema? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui ve lo foste perso poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'assurdo evento pubblicitario organizzato in Giappone in vista dell'uscita del film.