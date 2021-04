Demon Slayer Infinity Train strepitoso negli USA: nuovo record per un film straniero

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è il manga dei record e l'ha dimostrato in continuazione nell'ultimo anno e mezzo. Dopo l'adattamento animato di Ufotable, l'opera di Koyoharu Gotouge è esplosa in ogni ambito in Giappone. Ma il lungometraggio Demon Slayer Movie: Infinity Train testimonia che non è solo il mercato giapponese a essere stato catturato.

Nella giornata di venerdì, Demon Slayer Movie: Infinity Train aveva aperto battendo Mortal Kombat e ottenendo quindi un ottimo risultato. Nonostante le sale minori a disposizione, il film animato si è destreggiato bene anche negli Stati Uniti d'America e le prime proiezioni lo davano a oltre 19 milioni di dollari ottenuti nel primo weekend.

Pur non avendo battuto Mortal Kombat - che ha conquistato 22 milioni di dollari complessivi nei tre giorni di apertura - Demon Slayer Movie: Infinity Train si è rivelato essere il film straniero più visto di sempre negli USA. Il botteghino totale conta ben 19,5 milioni di dollari incassati, confermando quindi le previsioni. In precedenza, il record era di Hero, film di Zhang Yumou del 2004 che conquistò 17,8 milioni di dollari di incasso nel weekend d'apertura.

Sembra quindi che la Demon Slayer mania non sia un fenomeno solo giapponese. Intanto i fan non vedono l'ora di assistere alla seconda stagione di Demon Slayer in arrivo nel 2021.