Demon Slayer: Infinity Train supera La città incantata, è il film anime più visto al mondo

Demon Slayer: Infinity Train ha superato La città incantata per la seconda volta, questa volte sul fronte dei guadagni totali, diventando legittimamente il film giapponese più visto al mondo. La pellicola ha incassato 36,8 miliardi di yen (circa 291 milioni di euro) in Giappone, e il corrispettivo di circa 25 milioni di euro in altri sei Paesi.

Lo scorso 7 gennaio Demon Slayer aveva superato Your Name nel box office mondiale, registrando incassi pari a 296 milioni di euro contro i 292 del film di Makoto Shinkai. Con 312,5 milioni di euro incassati in tutto il mondo, però, il film da battere continuava ad essere La città incantata.

Dal 7 gennaio ad oggi, Demon Slayer: Infinity Train ha debuttato anche in Corea del Sud e in un'altra manciata di Paesi, portando il suo totale a 316 milioni di euro. In meno di tre mesi, dunque, il capolavoro di Studio Ghibli si è visto sottrarre prima il record di film più visto di sempre in Giappone, e poi quelli di film anime e film giapponese più visti al mondo. Demon Slayer comunque non ha ancora debuttato in Cina, Nord America ed Europa, quindi possiamo aspettarci un record finale prossimo ai 450/500 milioni di euro.

Al di là dei record economici, Ufotable sta cercando anche di ricevere qualche encomio in più, ragione per cui la pellicola è stata recentemente proposta come finalista per i Premi Oscar 2021. Inoltre, Demon Slayer: Infinity Train ha ricevuto una nomination ai 44° Japan Academy Film Prize, insieme a Violet Evergarden e Poupelle of Chimney Town.