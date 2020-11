Demon Slayer: Infinity Train supera quota 20 miliardi, tutti i numeri del quarto weekend

Con oltre 20,42 miliardi di yen incassati in soli 24 giorni, Demon Slayer: Infinity Train è entrato nella Top 5 dei film giapponesi più visti di sempre, superando Harry Potter e la camera dei segreti e ipotecando un primo posto che, secondo diversi analisti, dovrebbe essere praticamente certo.

In tutti i casi, Ufotable ha recentemente svelato i numeri del quarto weekend, condividendo con i fan gli incassi registrati dal 2 all'8 novembre. In totale, la pellicola ha venduto 15 milioni di biglietti: 10 milioni dal 16 al 30 ottobre e altri 5 dall'1 all'8 novembre. Come potete notare il calo è praticamente nullo, a sostegno del grande supporto ricevuto dal film di Ufotable.

Demon Slayer: Infinity Train ha incassato 4,62 miliardi di yen (37 milioni di euro) nel primo weekend, 6,1 miliardi di yen (50 milioni di euro) nel corso della seconda settimana, 5 miliardi di yen (41 milioni di euro) nella terza e altri 4,7 miliardi di yen (38 milioni di euro) nella quarta, l'ultima. In particolare, poco più della metà dell'incasso della quarta settimana è stato ottenuto nelle proiezioni di sabato e domenica. Con un totale di 20,42 miliardi di yen (166 milioni di euro) l'opera ha quasi quadruplicato gli incassi globali di ONE PIECE: Stampede e quintuplicato quelli casalinghi di Dragon Ball Super: Broly.

Al momento l'opera viaggia ad una media di 850 milioni di yen al giorno, l'equivalente di circa 7 milioni di euro. Per darvi un'idea della cifra, Joker ha incassato 6,2 milioni di euro nel primo weekend in Italia e circa 30 in totale, mentre Tenet ha dovuto accontentarsi di 400.000 nel giorno d'uscita e 2 milioni nel primo weekend.

Nel corso del 2021 Demon Slayer debutterà in Europa e Nord America, ed è estremamente probabile che riesca ad ottenere un incasso totale da blockbuster hollywoodiano. In Cina l'anime è tra i più seguiti in assoluto, con 6,5 milioni di follower sul sito streaming Bilibili aggiornati allo scorso gennaio, e se nel giorno d'uscita non ci fossero restrizioni causate dall'emergenza sanitaria allora è praticamente certo che la pellicola possa superare il mezzo miliardi dollari.

E voi cosa ne pensate? Andrete a vedere Demon Slayer: Infinity Train quando uscirà in Italia? Fatecelo sapere con un commento!