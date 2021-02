Demon Slayer: Infinity Train supera il suo stesso record, raggiunti 37 miliardi di yen

Da quando è arrivato nelle sale giapponesi, il film Demon Slayer: Kimtesu no Yaiba Infinity Train è stato protagonista di un successo straordinario, che lo ha portato a superare pellicole come La Città Incantata e Your Name, diventando il lungometraggio anime più visto della storia, e continua a sbaragliare ogni record.

Stando a quanto riportato dal post che trovate in calce, condiviso da @mantanweb su Twitter, Infinity Train ha raggiunto l'incredibile cifra di 37.7 miliardi di yen incassati, circa 295 milioni di euro, con più di 27 milioni di biglietti acquistati. Tali numeri sono limitati unicamente al Giappone, e visto l'arrico del film nella Corea del Sud, e il prossimo debutto in Nuova Zelanda, non possono far altro che crescere, soprattutto viste le magnifiche ricezioni da parte della critica che di media superano il 9,5 su 10.

Naturalmente il successo ottenuto ha portato ad un'ulteriore crescita delle vendite del manga di Koyoharu Gotoge, e all'annuncio di una seconda stagione dell'anime, che adatterà l'arco narrativo del quartiere a luci rosse, dove l'Hashira del Suono Uzui ricoprirà un ruolo fondamentale, come avvenuto per Rengoku in Infinity Train.

Ricordiamo che un fan ha saltato un esame per vedere Infinity Train, e vi lasciamo alle dure parole dell'autore di Gundam riguardo e il successo della serie.