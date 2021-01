Demon Slayer: Infinity Train supera Your Name, è il secondo film anime più visto al mondo

Demon Slayer: Infinity Train è recentemente diventato il film più visto nella storia del cinema giapponese, nonché campione d'incassi con 34,64 miliardi di yen ottenuti due mesi e mezzo. La pellicola, tuttavia, non è ancora prima sul fronte degli incassi totali, anche se non è troppo lontana dalla vetta.

Traducendo in una valuta che conosciamo bene, ad oggi Demon Slayer: Infinity Train ha incassato l'equivalente di 275 milioni di euro in Giappone, più 17,4 milioni di euro in Taiwan, mezzo milione in Vietnam e poco più di 3 milioni di euro nella sola città di Hong Kong. Il totale, pari a circa 296 milioni di euro, è sufficiente per superare i 292 di Your Name, ma è ancora abbastanza distante dai 312,5 milioni di euro incassati da La città incantata.

La distanza attualmente è di circa 16,5 milioni di euro, o se preferite di poco più di 20 milioni di dollari, cifra che la pellicola otterrà sicuramente una volta avviata la distribuzione in Europa, Cina e Nord America. Oltre agli USA e alla Cina, i territori in cui la serie è più popolare sono Filippine, Canada e Brasile, mentre in Europa i numeri principali di streaming sono stati registrati in Francia e Regno Unito. Ufotable sembra voglia accelerare i tempi di distribuzione per non perdere spettatori a causa dello streaming illegale, quindi è lecito aspettarsi un nuovo record entro la prima metà dell'anno.

E voi cosa ne pensate? Contribuirete anche voi alla crescita del record di Ufotable? Nel caso in cui voleste farlo, vi ricordiamo che Demon Slayer arriverà al cinema in Italia grazie a Dynit.