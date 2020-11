Demon Slayer: Infinity Train supera Your Name, Shinkai commenta: 'Mi sento frustrato'

A poco più di un mese dal lancio del film, il regista Makoto Shinkai è tornato a commentare il clamoroso successo di Demon Slayer: Infinity Train, che giusto poche ore fa ha ufficialmente infranto il record storico di Your Name diventando il terzo film più visto nella storia del cinema giapponese.

Shinkai aveva già commentato l'incredibile weekend di lancio di Demon Slayer: Infinity Train dicendosi "senza parole", mentre oggi ha rivelato di essere leggermente frustrato dal successo della pellicola: "Cosa? Mi ha già battuto? Mio Dio! Mi sento un po' frustrato, ma per l'industria è un bene che i record siano infranti costantemente, giusto? Continuerò a fare del mio meglio ogni giorno in modo da realizzare ottimi film!".

Negli ultimi mesi la fama di Demon Slayer è solo cresciuta, e probabilmente prima dell'avvento della seconda stagione dell'anime la serie avrà guadagnato milioni di fan in più. Con i numeri registrati nell'ultima settimana, ovvero circa 2,7 miliardi di yen incassati dal 16 al 22 novembre compreso, la pellicola ha raggiunto un totale approssimativo di 26 miliardi di yen in 39 giorni (210 milioni di euro circa), ed ha praticamente ipotecato il titolo di film più visto di sempre in Giappone.

Per un autore deve essere dura vedere l'incredibile traguardo raggiunto dal proprio film superato in nemmeno un mese e mezzo, ma se c'è una cosa che Makoto Shinkai e Studio Ghibli condivideranno è sicuramente il desiderio di fare ancora di meglio con la prossima opera, in modo da riservarsi un posto della storia dell'industria dell'intrattenimento giapponese.