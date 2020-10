Demon Slayer: Infinity Train, svelata la presenza di nuovi personaggi nel film

Dopo il grande successo di Demon Slayer: Infinity Train, iniziamo a parlare della trama del lungometraggio e in particolare di alcuni dei prossimi personaggi dell'opera di Koyoharu Gotouge che incontreremo nel film.

Attenzione nella notizia saranno presenti spoiler, continuate con la lettura solo se conoscete già la storia di Demon Slayer: Infinity Train.

Come sapete, il lungometraggio si collega direttamente con la fine della prima stagione dell'anime di Ufotable, andando a trasporre la "Saga del Treno dell'Infinto". Nel materiale promozionale dedicato al film erano presenti solo i protagonisti, Tanjiro, Nezuko e i loro due amici, Zenitsu e Inosuke, impegnati in una missione insieme al Pilastro del Fuoco Kyojuro Rengoku. Adesso invece scopriamo l'identità di alcuni personaggi che faranno il loro debutto nella pellicola: si tratta di Shinjuro Rengoku, doppiato da Rikiya Koyama, Ruka Rengoku, su cui ha lavorato Megumi Toyoguchi, Senjuro Rengoku e Akaza, doppiati rispettivamente da Junya Enoki e Akira Ishida. Gli appassionati che hanno già letto i volumi incentrati su questa saga conoscono bene alcuni di questi nomi, gli altri invece dovranno aspettare l'arrivo di Demon Slayer: Infinity Train in Italia, l'opera sarà infatti distribuita da Dynit, anche se per ora non è ancora stata annunciata la data di uscita.