Demon Slayer: Infinity Train, Takara Tomy inaugura un set dedicato al film dei record

In un annata sconvolto dalla crisi legata alla pandemia da Covid-19, Demon Slayer si è dimostrato uno dei franchise più solidi del momento e il lancio della pellicola non ha fatto altro che elevare lo status dell'opera di Koyoharu Gotoge. Per celebrare Demon Slayer: Infinty Train, Takara Tomy sta per lanciare un particolare set.

Recentemente, il team di Takara Tomy, una delle più iconiche aziende di giocattoli giapponese, ha annunciato di voler realizzare un oggetto da collezione dedicato alla pellicola dei record. Questo particolare set, che contiene l'omonimo treno, dei binari in plastica e delle mini figure, arriverà sugli scaffali nipponici in estate.



Come potete vedere dall'immagine, il set di Takara Tomy presenta una versione in scala del Mugen Train, composto dalla carrozza motrice, dal vagone cargo e dal vagone passeggeri. Ad accompagnare il treno ci sono le figure, in stile Playmobil, di Tanjiro, Nezuko, Rengoku, Zenitsu e Inosuke.

Il prezzo di questo oggetto, ambito dai collezionisti, si dovrebbe assestare sui 50 dollari. Al momento, non si sa ancora se questo giocattolo verrà portato fuori dai confini nipponici, per cui se lo bramate preparatevi a sobbarcarvi i costi di spedizione.

Demon Slayer: Infinity Train è il film più visto del 2020, ma quando arriverà in Italia? Anche negli USA, Demon Slayer non ha rivali, sono stati incassati ben 34 milioni di dollari.