Demon Slayer: Infinity Train, Tanjiro ha imparato i segreti di una celebre tecnica

Nonostante il leak di Demon Slayer: Mugen Train, i fan dell'anime di Ufotable sono ansiosi di scoprire il lungometraggio dedicato a Tanjiro e agli altri, soprattutto per la possibilità di rivedere in azione una famosa tecnica di combattimento del protagonista.

Il film di Demon Slayer ha riscosso un successo da record in Giappone, diventando in poco tempo uno dei lungometraggi più visti. Nei giorni scorsi inoltre Infinity Train ha fatto il suo debutto in America, mentre in Italia potremo vederlo in digitale a partire dal prossimo 22 giugno. Gli appassionati americani hanno accolto con entusiasmo il film, notando in particolare il ritorno di una famosa tecnica di Tanjiro, il protagonista: si tratta della Hinokami Kagura, mossa della famiglia Kamado che Tanjiro è riuscito ad utilizzare anche nel corso della prima stagione dell'anime e in particolare nell'episodio numero 19.

Alla fine di Infinity Train, Tanjiro ha imparato ad usarla con maggiore frequenza, ma dovrà ancora allenarsi molto per padroneggiarla al meglio, come ha rivelato lo stesso protagonista. Non resta che aspettare per scoprire quali saranno le sfide che il protagonista e i suoi alleati dovranno affrontare nel film, nel frattempo ecco alcune recensioni di Demon Slayer: Infinity Train condivisi dai fan americani che hanno già visto il lungometraggio.