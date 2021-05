Demon Slayer Infinity Train: una toccante scena ha riassunto la crescita di Tanjiro

Diventato il film del 2020 con circa 470 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, Demon Slayer: Infinity Train continua ad essere sotto i riflettori sia per gli ottimi risultati ottenuti dal punto di vista tecnico, curato dallo studio Ufotable, sia per i particolari sviluppi narrativi introdotti.

Durante la pellicola infatti il protagonista Tanjiro affronta diverse fasi, comprendendo anche il lungo percorso che dovrà fare per diventare più potente, iniziando dal superamento dei propri limiti nello scontro con il demone Enmu. Inizialmente tuttavia Tanjiro rimane vittima dell'arte demoniaca usata da Enmu, dalla quale riuscirà ad uscire unicamente grazie all'aiuto del sangue esplosivo di sua sorella Nezuko.

Una volta raggiunto il treno che dona il titolo al film, Tanjiro, Inosuke e Zenitsu vengono addormentati da Enmu, e mentre i suoi compagni sembrano avere dei sogni innocui, il protagonista viene riportato nel passato, prima che la sua famiglia venisse massacrata. Nel disperato tentativo di svegliarlo, Nezuko si ferisce alla fronte, che inizia a sanguinare, creando una sorprendente reazione in Tanjiro.

Entrato in contatto con l'abilità della sorella, Tanjiro capisce di essere in un sogno, e lì viene totalmente avvolto dalle fiamme rosa che contraddistinguono i poteri di Nezuko, e si trasforma dalla vecchia versione di sé nell'attuale membro del corpo degli Ammazzademoni, riuscendo di conseguenza a svegliarsi dal sonno indotto da Enmu, non prima di aver rivisto i suoi cari in una scena a dir poco struggente. Una scena molto particolare, che evidenzia quanto Tanjiro sia effettivamente cresciuto dall'inizio del suo viaggio, soprattutto grazie al sostegno dei suoi maestri e compagni.

Ricordiamo che sono emersi anche altri dettagli sulle tecniche della Respirazione, e vi lasciamo alla storia completa del film Infinity Train.