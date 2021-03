Demon Slayer: Infinity Train torna in prima posizione prima dell'uscita di Evangelion

Continua il successo di Demon Slayer: Infinity Train, film tratto dall'opera di Kyoharu Gotouge, che con milioni di incassi torna in cima alle classifiche del botteghino mentre fa il suo debutto l'opera conclusiva di Rebuild of Evangelion.

Il lungometraggio è un adattamento delle avventure di Tanjiro, ragazzo intenzionato a far tornare umana la propria sorella trasformata in demone, che nella nuova storia viene coinvolto in numerose battaglie a bordo di un treno. Assieme a lui vi sono i suoi amici membri della Squadra degli Ammazzademoni ed il potente Rengoku, il Pilastro della Fiamma.

In Giappone l'opera è diventata un vero e proprio fenomeno e le vendite di Demon Slayer: Infinity Train hanno superato persino quelle di La Citta Incantata che deteneva la prima posizione. Recentemente il film è tornato nuovamente in testa alle classifiche del botteghino in concomitanza con la pubblicazione dell'attesissimo Evangelion 3.0+1.0 che ha fatto un esordio da 800 milioni di yen.

Pur non essendo ancora riuscito a raggiungere la popolarità di Demon Slayer l'ultimo film di Hideaki Anno, che porta alla conclusione del progetto Rebuild of Evangelion, è parte di una saga ben conosciuta ed apprezzata da numerosi fan, ci si chiede quindi se presto non sarà in grado di superare gli incassi della pellicola prodotta da Ufotable.

