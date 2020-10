Demon Slayer: Infinity Train, Ufotable sul record di incassi: 'Possiamo solo ringraziarvi'

Ufotable ha recentemente mostrato i dati inerenti gli incassi registrati da Demon Slayer: Infinity Train nel corso suo secondo weekend nelle sale giapponesi e, neanche a dirlo, stiamo parlando di una cifra tanto grande da aver attirato l'attenzione di qualsiasi testata, orientale e occidentale, e di migliaia di analisti ed esperti di cinema.

Demon Slayer: Infinity Train ha incassato esattamente 10.754.432.550 yen (86,8 milioni di euro) dopo dieci giorni di proiezione, diventando il film con il miglior lancio nella storia del cinema giapponese, e bissando il precedente record detenuto da La città incantata di Studio Ghibli, che nel 2001 diventò la pellicola più veloce a raggiungere 10 miliardi di incasso dopo venticinque giorni di proiezione.

Nel caso in cui foste interessati ai numeri, è stato confermato che Demon Slayer: Infinity Train ha incassato ben 4,62 miliardi nel corso del primo weekend (da venerdì 16 a domenica 18 ottobre compresi), e 6.131.315.100 yen dal 19 al 25 dello stesso mese. Nello specifico, la pellicola ha incassato 1,7 miliardi di yen il primo giorno, 1,2 miliardi il secondo e 1,6 miliardi il terzo; successivamente, il film ha incassato una media di 618 milioni di yen al giorno da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre, per concludere con altri tre miliardi divisi equamente tra sabato 24 e domenica 25 ottobre.

Ufotable ha ringraziato i fan con un post Twitter, dichiarando quanto segue: "Vorremmo esprimere la nostra più sincera gratitudine alle molte persone che si sono recate al cinema per vedere Demon Slayer: Infinity Train. In totale abbiamo registrato 8 milioni di spettatori paganti, per un incasso di 10,7 miliardi di yen. Ci auguriamo che ognuno di voi l'abbia amato, così come lo amiamo noi".

Demon Slayer: Infinity Train adatta l'omonimo arco narrativo del Treno dell'Infinito, e fungerà da prequel per la seconda stagione dell'anime, in arrivo tra il 2021 e il 2022. In Italia la pellicola arriverà il prossimo anno, grazie agli sforzi di Dynit.