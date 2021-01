Demon Slayer: Infinity Train Ufotable regala 6 sfondi per celebrare il successo del film

A pochi giorni dalla registrazione di uno dei record più importanti della storia del cinema giapponese, Demon Slayer: Infinity Train continua a far parlare di sé, grazie ad un recente dono fatto direttamente dallo studio Ufotable, che per ringraziare l'incredibile sostegno ricevuto in un periodo così complicato, ha regalato 6 particolari wallpaper.

Il primo film che approfondisce in qualche modo le avventure di Tanjiro e degli altri ammazzademoni, ha infatti superato gli incassi della Città Incantata, una delle pellicole più emblematiche prodotte dallo studio Ghibli e dal maestro dell'animazione giapponese, Hayao Miyazaki, per giunta in un momento storico dove andare al cinema è consentito ma con numerose restrizioni e comportamenti da rispettare.

Per questo motivo lo studio dietro la produzione del film e della trasposizione animata dell'opera di Koyoharu Gotoge, ha condiviso sui social i post che trovate in calce, dove mostra agli appassionati alcuni particolari sfondi, da utilizzare anche durante delle video conferenze online. Si tratta in totale di 6 wallpaper, i primi due ritraggono il quartier generale dei Demon Slayer Corps, il terzo è dedicato all'Infinty Castle, mentre gli altri tre sono dedicati ad ambientazioni esterne, in particolare i fiori di glicine sul Monte Fujikasane.

Se foste interessati a questi sfondi ufficiali, potete trovarli seguendo questo link, che vi condurrà nella pagina dedicata sul sito ufficiale di Ufotable. Ricordiamo che Toho vorrebbe un adattamento cinematografico per la prossima saga, e vi lasciamo ad una splendida figure dedicata a Zenitsu.