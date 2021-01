Demon Slayer, Violet Evergarden e Poupelle of Chimney Town nominati agli Oscar giapponesi

In attesa di scoprire se il proprio film riuscirà o meno a guadagnarsi una candidatura ai Premi Oscar 2021, Studio Ufotable può iniziare a festeggiare, visto che Demon Slayer: Infinity Train è riuscito a guadagnarsi una nomination ai prestigiosi 44° Japan Academy Film Prize, equivalente giapponese degli Academy Awards.

Il film di Haruo Sotozaki concorrerà nella categoria "Miglior Film d'Animazione" insieme ad altri cinque lungometraggi di altissima qualità. I vincitori saranno rivelati al Grand Prince Hotel New Takanawa in Tokyo, Giappone, nella notte del 19 marzo.

I candidati per il titolo di miglior film d'animazione sono i seguenti:

Demon Slayer: Infinity Train

Violet Evergarden: The Movie

Josee, The Tiger and the Fish

Stand by Me Doraemon 2

Poupelle of Chimney Town

Demon Slayer: Infinity Train è il grande favorito, anche se Violet Evergarden di Kyoto Animation si è rivelato un grandissimo successo, così come l'ottimo film steampunk Poupelle of Chimney Town, attualmente al quarto posto al box office giapponese. La pellicola di Ufotable ha anche ricevuto una candidatura nella categoria "Miglior colonna sonora", dove concorrono la compositrice Yuki Kajiura e il compositore Go Shiina, autori del brano Kamado Tanjiro no Uta.

Il vincitore di premio per il miglior film d'animazione aggiungerà il proprio nome all'albo d'oro, un riconoscimento molto prestigioso nonché il più ambito dagli autori giapponesi. L'ultimo anno la corona si è posata sulla testa di Weathering With You, mentre nel 2019 a trionfare è stato Mirai.