Demon Slayer: Infinty Train, ecco quanto durerà il film

Dopo un anno d'attesa, i cacciatori di demoni stanno per tornare in pompa magna e sul grande schermo attraverso il nuovo film animato intitolato Demon Slayer: Infinity Train. Il sequel diretto della prima stagione dell'anime riprenderà gli avvenimenti proprio da dove eravamo rimasti proponendo una saga da cardiopalma.

Il prossimo 16 ottobre debutterà in Giappone il nuovo lungometraggio legato al franchise di Koyoharu Gotouge che riporterà nuovamente in auge le vicende di Tanjiro e Nezuko. A tal proposito, vi suggeriamo di dare uno sguardo all'ultimo trailer promozionale della pellicola rilasciato appena qualche giorno fa.

Ad ogni modo, attualmente non è stata rivelata alcuna novità in merito al chiacchierato Demon Slayer 2 che, stando alle voci di corridoio, dovrebbe debuttare intorno al 2021. Non è però impossibile aspettarsi qualche informazione aggiuntiva in occasione del lancio del film, magari al termine della proiezione con un teaser improvviso. Pertanto, vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi eventuali aggiornamenti legati al seguito di Demon Slayer.

Ma quanto durerà effettivamente il lungometraggio in dirittura d'arrivo nelle sale nipponiche? I primi leak hanno svelato la lunghezza effettiva del film fissata con una durata di 1 ora e 57 minuti. Un minutaggio più che discreto per adattare con cura una delle saghe più attese dai fan della serie. E voi, invece, cosa vi aspettate da questa pellicola? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.