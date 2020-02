Demon Slayer infuria nei negozi e batte un suo strano record personale

C'era l'anno scorso Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, un manga pubblicato su Weekly Shonen Jump che vendeva circa 250.000 copie a volume. Nonostante la crescita, lenta, era lontano dall'essere considerato uno dei big. Arriva poi l'anime di Ufotable e nel giro di pochi mesi tutto cambia per il manga di Koyoharu Gotouge.

È infatti sotto gli occhi di tutti la Demon Slayer mania che negli scorsi mesi ha colpito non solo il Giappone ma tutto il mondo. Nella terra del Sol Levante però questi numeri sono assolutamente su un altro livello e continuano ad aumentare.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba vedrà in fumetteria il volume 19 i primi giorni di febbraio, per cui è stata programmata una tiratura iniziale record di 1,5 milioni di copie, attualmente seconda solo a ONE PIECE. Eppure sembra che la Shueisha debba correre ai ripari nonostante la mole enorme di copie stampate. A metà gennaio infatti, su Weekly Shonen Jump era stata comunicata una ristampa d'urgenza per il volume 19, programmata per il 6 febbraio, ovvero tre giorni dopo l'uscita.

Negli scorsi giorni però i preordini e le pressioni sulla Shueisha sono state tali da obbligare alla programmazione di una seconda ristampa per il volume, prevista per il 20 febbraio. Due ristampe d'emergenza nel corso di un unico mese è un evento più unico che raro, anche per un manga come Demon Slayer che cresce a colpi di milioni di copie settimana dopo settimana.

Il ritmo tra l'altro sembra non accennare a scemare, tanto che il volume 18 di Demon Slayer ha superato ONE PIECE 95 proprio nei giorni scorsi.