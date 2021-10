Demon Slayer: inizia la seconda stagione, primo episodio disponibile su Crunchyroll

L'attesa è finita. Tanjiro, Nezuko, Inosuke e Zenitsu sono tornati in azione nel primo episodio della seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ora disponibile su Crunchyroll con sottotitoli in italiano. Come anticipato dai trailer diffusi nelle scorse settimane, nelle prime puntate verrà adattato l'arco narrativo del Treno Mugen.

Una scelta interessante quella di riadattare quanto già visto nella pellicola di successo Demon Slayer: Mugen Train, diventata un vero fenomeno mediatico grazie all'enorme affluenza nelle sale giapponesi, che l'ha resa in poco tempo il film più visto della storia del cinema del Sol Levante, superando pilastri dell'animazione come La Città Incantata.

La puntata disponibile da oggi 10 ottobre, introduce all'oscura vicenda vissuta a bordo del treno, come se fosse un prequel, con l'aggiunta di scene inedite e sequenze mai viste prima. Si tratta quindi di un ritorno piuttosto importante, soprattutto per quanto riguarda un'attenzione particolare data al Pilastro delle Fiamme Kyojuro Rengoku, personaggio che ha spopolato tra i fan della serie.

Dopo sette episodi, la storia proseguirà, a partire dal 5 dicembre, con l'arco narrativo del Quartiere a Luci Rosse, al centro di numerose polemiche. In questa nuova saga saranno Tengen Uzui, Pilastro del Suono, e Daki a svolgere ruoli molto importanti, oltre naturalmente al gruppo di protagonisti.

In attesa del prossimo episodio ricordiamo che i fan stanno già pensando a quante stagioni ci saranno in totale per adattare la completezza dell'opera di Koyoharu Gotoge, e vi lasciamo ad una straordinaria statua dedicata a Nezuko e Tanjiro.