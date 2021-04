Demon Slayer fa innamorare Megan Thee Stallion: la cantante omaggia l'anime su Instagram!

Megan Thee Stallion è un'artista che non ha bisogno di presentazioni. Una cantante che all'età di ventisei anni ha già portato a casa ventuno riconoscimenti in campo musicale, e che attualmente si trova nella Top 50 dei musicisti più ascoltati al mondo. Ma quali sono le sue passioni al di fuori della musica? Come ben saprete, gli anime sono in pole position.

Nel corso dei mesi passati la ragazza ha dichiarato più volte il suo amore per My Hero Academia e per molte altre serie animate giapponesi, e oggi ha deciso di dedicare un omaggio a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, in vista dell'uscita del film nelle sale statunitensi. In calce potete dare un'occhiata alla nail art condivisa dalla cantante su Instagram, e scorrendo i commenti potrete notare quando i fan abbiano apprezzato la citazione.

Megan Thee Stallion non ha mai nascosto la sua passione, e a causa dei suoi post a tema anime su un profilo con oltre ventidue milioni di follower la popolarità di alcune serie è cresciuta a dismisura. Gli omaggi della ragazza sono arrivati anche in oriente, e pochi mesi fa il braccio destro di Kohei Horikoshi ha deciso di rendere il favore ritraendola nei panni di un'eroina di My Hero Academia.

E voi cosa ne pensate? Impressionati da questa nail art? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che il film di Demon Slayer arriverà negli USA il 23 aprile, quindi continuate a seguirci per rimanere informati sui risultati al botteghino!