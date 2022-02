Demon Slayer: un Inosuke da 400€ in questa statuetta selvaggia

Il buon Tanjiro si è messo sulle spalle il destino della sorella e ha iniziato un lungo viaggio, prima per diventare un cacciatore di demoni e poi per uccidere queste creature fino ad arrivare al loro capo, Kibutsuji Muzan, così da trovare un modo per far tornare normale Nezuko. Il viaggio di Demon Slayer però non ha solo loro come protagonisti.

Il duo lavora da solo inizialmente, ma dopo pochi episodi si unisce al gruppo dapprima il pauroso Zenitsu Agatsuma, un altro dei giovani che aveva superato la prova da cacciatore di Demon Slayer, e poi pochissimo dopo c'è stata una nuova aggiunta. Inosuke Hashibira è il quarto e ultimo protagonista di Demon Slayer e che si sta mettendo in mostra ancora adesso contro Daki. Il ragazzo è selvaggio e diventa un cacciatore di demoni per puro caso, ottenendo le lame scheggiate e il suo obiettivo da un altro cacciatore morto.

Una statuetta di Inosuke Hashibira realizzata da TNT Studio mostra la potenza selvaggia di questo ragazzo. Stavolta senza maschera di cinghiale, ma i cinghiali sono tutti intorno a lui, da uno enorme marrone alle sue spalle ad altri più piccoli incastonati nella base. Con 47 centimetri di altezza, questa statuetta è disponibile al costo di 420€.

Anche i due protagonisti Tanjiro e Nezuko sono stati immortalati in una statuetta da oltre 400 euro.