Demon Slayer: Inosuke adulto e alla massima potenza in questo cosplay di Taryn

Nel quartetto di personaggi principali di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ci sono i due fratelli Tanjiro e Nezuko Kamado, grazie ai quali parte la storia alla ricerca di Kibutsuji Muzan, il fastidioso e pauroso Zenitsu Agatsuma e infine il selvaggio Inosuke Hashibira, il più problematico del gruppetto.

Così come Zenitsu, anche Inosuke si unirà ai protagonisti di Demon Slayer durante la saga del demone tamburo, componendo un sodalizio che durerà a lungo. Così come per i suoi due compagni, anche lui è stato trascinato nel quartiere a luci rosse in Demon Slayer stagione 2 da Uzui Tengen. Inosuke è stato così costretto a travestirsi controvoglia, mostrando un altro aspetto del suo carattere.

Torniamo però all'Inosuke originale, quello tratteggiato inizialmente da Koyoharu Gotouge. Il cosplayer Taryn si basa su questa versione del personaggio ma senza maschera per creare un travestimento molto fedele eppure dando un senso di potenza molto maggiore, visto il suo fisico statuario. Questo cosplay di Inosuke non dimentica né la maschera da cinghiale né le due spade scheggiate, mentre è pronto a sfidare senza alcun problema chiunque gli si pari davanti e chi lo prende in giro per il viso.