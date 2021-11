Demon Slayer: Inosuke al femminile in questo cosplay dell'italiana Venor Nihil

I primi due protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, i fratelli Tanjiro e Nezuko Kamado, sono stati introdotti nella serie fin dal primo episodio. Il duo si è poi allargato diventando un quartetto a circa metà della prima stagione, accogliendo il pauroso Zenitsu Agatsuma e il selvaggio Inosuke Hashibira.

Quasi improvvisamente, quest'ultimo è apparso davanti agli altri e ha iniziato a dare battaglia, mettendo in difficoltà anche il protagonista di Demon Slayer. Col tempo diventerà poi un cacciatore di demoni vero e proprio nonostante non abbia effettuato l'esame come gli altri ragazzi, sfoderando due spade scheggiate che utilizza in contemporanea con il suo Respiro della Bestia, un Respiro molto particolare in Demon Slayer e che soltanto lui sa utilizzare.

La cosplayer italiana Venor Nihil ha deciso di interpretare il personaggio creato da Koyoharu Gotouge in alcune foto. Il cosplay di Inosuke Hashibira al femminile qui presentato in più foto riproduce fedelmente il ragazzo selvaggio con tanto di testa di cinghiale, spade e pelliccia. Una somiglianza notevole e una riproduzione fedelissima.

