Demon Slayer: una Inosuke al femminile in questo cosplay selvaggio di Lorraine

Demon Slayer è uno degli anime più famosi al mondo, con una prima stagione scoppiettante realizzata da Ufotable. Il successo strepitoso della serie trasmessa in Giappone e nel resto del mondo nel 2019 ha portato a un'esplosione anche nel settore del merchandising, con statuette, repliche e ovviamente anche oggetti per il cosplay dei personaggi.

Tra parrucche, vestiti e riproduzioni di altri oggetti come spade e orecchini, i guadagni di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sono fiorenti. Tanti sono i fan che hanno deciso di vestire i panni di questi personaggi, tra principali e secondari, mostrando un grande attaccamento al brand. La cosplayer Lorraine ha deciso di prendere parte a questi cosplay presentando alcune foto sul suo account Instagram.

Inosuke Hashibira è uno dei personaggi principali di Demon Slayer, presentato all'incirca a metà della prima stagione dell'anime e che si è ritagliato pian piano uno spazio di rilievo. Aggressivo, selvaggio e insolente, Inosuke combatte indossando una testa di cinghiale e pochi altri abiti, tra pantaloni e pellicce animali di vario genere.

Lorraine ha deciso di creare proprio un cosplay di Inosuke, anche se senza maschera: in basso possiamo vedere il suo post dove, con due foto, mostra il modo in cui si è immedesimata nel ragazzino selvaggio. Inosuke lo rivedremo nella seconda stagione di Demon Slayer contro un nuovo antagonista. I prossimi episodi dell'anime saranno però complicati, dato che in Giappone ci sono stati dei contrasti su dei presunti sabotaggi delle femministe per Demon Slayer 2.